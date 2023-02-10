Ülke soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde

Meteoroloji Dairesi, bölgenin oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacağını duyurdu. Yarın yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor, pazardan itibaren 3 gün boyunca sabah saatlerinde don görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, pazardan cumaya kadarsa genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Pazardan salı güne kadar sabah saatleri yer yer don görülecek. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 13 -16 santigrat dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

