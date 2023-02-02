Trodos’ta kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.
“Alpha News” haber sitesine göre, Kıbrıs’ın genelinde dün etkili olan ve yüksek kesimlerde kar yağışı olarak kendini gösteren yağışlar sonrasında Trodos meydanındaki kar kalınlığı 22 cm’ye ulaştı.
Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle birçok yolun sabah saatlerinde ulaşıma kapandığı, Rum yetkili makamlarının ise yolların açılabilmesi adına çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
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