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Toza boğulduk

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Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozu bulutu, ülkede nefes alamaz hale getirtti. Toz bulutunun bu akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor

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Toza boğulduk

 
KKTC’de önceki günden itibaren ülkeyi etkisi altına alan Kuzey Afrika kaynaklı “çöl tozu bulutunun’ bu akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi Raif İlker Buran, önceki akşam itibarıyla, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle bölgede hava kirliliği yaşandığını belirterek, dün akşam için “en yoğun” toz taşınımı yaşanacağı uyarısında bulundu. 
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Günler öncesinden toz uyarı yapmıştık ve beklediğimiz saatlerde toz geldi. Toz kirliliği yaşanıyor. Ülkede etkili olan toz bulutunun yarın akşam (bu akşam) geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor” dedi. 
Buran, toz bulutunun bu akşam rüzgârın etkisiyle temizlenmesinin beklendiğini söyledi. Buran şöyle konuştu:
“Yarın sabah (bu sabah) saatlerinde, kısa süreli yağış geçişi var ve yağış geçtikten sonra rüzgar etkisini artıracak. Rüzgar, kuzey-batıdan kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde seklinde esecek. Tozun da bu rüzgârla birlikte akşam saatlerinde temizlenmesini bekliyoruz.”
Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.
 
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