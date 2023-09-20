Sıcaklıklar hafif düşecek

Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre bölgede hava, önümüzdeki yedi gün boyunca açık ve az bulutlu olacak. Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
21-27 Eylül tarihlerini içeren hava tahmin raporuna göre, sıcaklık nispeten düşerek iç kesimlerde 34-37, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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