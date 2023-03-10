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Pazar gününden itibaren bir hafta yağmur bekleniyor

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Pazar gününden itibaren bir hafta yağmur bekleniyor
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Ülkede, pazar gününden itibaren bir hafta boyunca yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın hava az bulutlu olacak, pazardan başlayarak bir hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 derece, diğer  günlerde ise 17 - 20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
 
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