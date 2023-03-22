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Pazar'a kadar sağanak yağışlı olacak

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Pazar'a kadar sağanak yağışlı olacak
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Kıbrıs'ta Pazar gününe kadar sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, Pazar gününe kadar gökgürültülü sağanak yağışlı diğer günler parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve Sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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