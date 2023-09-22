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Pastırma sıcakları etkili olacak

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Pastırma sıcakları etkili olacak
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Hava önümüzdeki yedi gün boyunca açık ve az bulutlu olacak; en yüksek sıcaklık da 35-38 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 23-29 Eylül döneminde, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Açık ve az bulutlu havanın görüleceği bu sürede en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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