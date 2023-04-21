banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
31 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
22 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
23 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Nisan yağmurları sürecek

banner476

banner825
Nisan yağmurları sürecek
banner931
Meteoroloji Dairesi, havanın önümüzdeki günlerde serin ve nemli olmasının beklendiğini açıkladı.
Hava yarın hava parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazar günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.
Pazartesi ve salı günleri açık ve az bulutlu, çarşamba günü parçalı bulutlu olması öngörülüyor. 
Hava perşembe ve cuma günleri parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak.
Sıcaklık iç kesimler ve sahillerde genellikle 24-27, sahillerde 20-23 santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günler güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.