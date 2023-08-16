Meteorolojiden toz uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Orta Doğu kaynaklı toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklenildiğini açıklandı.

Toz taşınımının bugün saat 12.00 ile 21 Ağustos Pazartesi saat 12.00’ye kadar ülkede etkili olması bekleniyor.

Açıklamada toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiyesinde bulundu.

