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Meteorolojiden hafta sonu için “sağanak ve gök gürültülü sağanak” uyarısı

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Meteorolojiden hafta sonu için “sağanak ve gök gürültülü sağanak” uyarısı
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Meteoroloji, hafta sonu, sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yarın öğle saatlerinden başlayarak pazar öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Bölgede etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yer yer kuvvetli olmasının beklendiği de belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
 
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