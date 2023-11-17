Meteorolojiden hafta sonu için “sağanak ve gök gürültülü sağanak” uyarısı

Meteoroloji, hafta sonu, sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yarın öğle saatlerinden başlayarak pazar öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Bölgede etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yer yer kuvvetli olmasının beklendiği de belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
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