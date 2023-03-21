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Meteoroloji Dairesi uyardı

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Meteoroloji Dairesi uyardı
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Meteoroloji Dairesi, toz zerreciklerinin yaratacağı olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden yarın öğlen başlayıp cumartesi akşamına kadar sürecek toz taşımına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
 
Açıklamada, bölgeye taşınacak olan toz zerreciklerinin bölgede yaratabileceği olumsuzluklara ( hava kirliliği, görüş mesafesinde azalma, yağışlı yörelerde çamurlu yağış şeklinde) karşı vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
 
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