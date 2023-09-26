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Meteoroloji Dairesi, “tozlu hava” uyarısı yaptı

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Meteoroloji Dairesi, “tozlu hava” uyarısı yaptı
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Meteoroloji Dairesi, cuma günü saat 18.00'e kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratmasının beklendiğini belirterek, toza karşı hassasiyeti olanları tedbirli olmaya çağırdı.
Daire’den yapılan açıklamada, “Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.
 
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