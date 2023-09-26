Meteoroloji Dairesi, “tozlu hava” uyarısı yaptı

Meteoroloji Dairesi, cuma günü saat 18.00'e kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratmasının beklendiğini belirterek, toza karşı hassasiyeti olanları tedbirli olmaya çağırdı.
Daire’den yapılan açıklamada, “Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.