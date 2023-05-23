Kısa süreli sağanak geçişleri ülkenin birçok kesiminde etkili oldu.

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Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde bir anda bastıran yağmurun hazırlıksız yakaladığı vatandaşlara yaşattığı zor anlar TAK foto muhabirinin objektifine takıldı.
Otobüs durağına, dükkanların brandalarına sığınan vatandaşlardan bazıları da tek şemsiyeyi paylaşmak zorunda kaldı.
Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın Perşembe güne kadar devam edeceğini, düşen sıcaklığın hafta sonu 4 derece yükseleceğini duyurmuştu.
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