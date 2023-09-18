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İki gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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İki gün yer yer sağanak yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, ülkede yarın ve Çarşamba günü sağanak yağmur beklendiğini kaydetti.
Meteoroloji Dairesi tahmin raporuna göre, 19 – 25 Eylül 2023 tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                      
Havanın  yarın ve Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, Perşembe günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü de açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.  
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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