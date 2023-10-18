banner913
banner932
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
20 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
14 0
 
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
18 0
Devler sahne alacak
Devler sahne alacak
21 0
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
26 0
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
21 0
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
27 0
banner964

Havanın yarın ve Cuma yağışlı olması bekleniyor

banner476

banner974
Havanın yarın ve Cuma yağışlı olması bekleniyor
banner971
Havanın yarın ve Cuma yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın ve Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı çok bulutlu; Pazar parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler ise az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28- 31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr yarın güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.