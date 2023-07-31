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Hava sıcaklığı yeniden yükselecek

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Hava sıcaklığı yeniden yükselecek

Hava sıcaklığının bu hafta iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde ise 33-36 derece olması bekleniyor.
Yarın ve çarşamba günü sabah saatleri yer yer sis görülecek. Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 1– 7 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak, nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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