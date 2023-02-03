Hava sıcaklığı düşecek, salı günü kar bekleniyor

KKTC’de hava yarından itibaren 4 gün yağmurlu olacak. Salı gününe kadar 12-15 santigrat derece dolaylarında seyredecek sıcaklık 8-11 dereceye düşecek. Salı günü dağlık kesimlerde kar yağışı da bekleniyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yer yer don olayı görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 – 10 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen tarihlerde ülke alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile periyodun ilk yarısında soğuk, ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı ve bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; pazar günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, salı günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler kar yağışlı, çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli pazartesi ve salı günleri yer yer fırtınamsı esecek.

