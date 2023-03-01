banner913
banner885
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
15 0
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
18 0
 
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
12 0
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
10 0
"Emeklilikte Yaşa Takılanlara" ilişkin kanun teklifi yasalaştı
22 0
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
11 0
Zelenskiy:
Zelenskiy: "Modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var"
12 0
banner915

Hava sıcaklığı düşecek

banner476

banner825
Hava sıcaklığı düşecek
Meteoroloji Dairesi, havanın 4 derece soğumasının beklendiğini bildirdi.
Daire’nin 2-8 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava periyodun ilk günlerinde 25-28 derece dolaylarında seyrederken, diğer günlerde 21-24 derece  olacak.
Periyodun ilk günlerde parçalı ve az bulutlu olması beklenen hava, ilerleyen günlerde ise parçalı bulutlu olarak geçecek.
Bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.