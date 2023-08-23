banner913
banner932
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
13 0
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
12 0
 
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
14 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
14 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
18 0
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
22 0
banner964

Hava sıcaklığı biraz düşecek

banner476

banner825
Hava sıcaklığı biraz düşecek
banner971
Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.
Dairenin yarından itibaren bir haftalık hava tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde ise 32- 35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette esecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.