Hava sıcaklığı biraz düşecek

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.
Dairenin yarından itibaren bir haftalık hava tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde ise 32- 35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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