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Hava sıcaklığı 4 derece düşecek...

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Hava sıcaklığı 4 derece düşecek...
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Alçak basınç  sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi ile hava sıcaklığı  ileriki günlerde yaklaşık 4 derece düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nin  4-10 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava  genellikle az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.  6 Mart Pazartesi sabah saatlerinde sis, 8 Mart  Çarşamba günü ise  yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığı  periyodun ilk günlerinde  25-28 C0, diğer günlerde  21-24 C0 dolaylarında seyredecek.
 Rüzgar,  güney ve batı yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli, paartesi günü  fırtınamsı esecek
 
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