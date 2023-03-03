Hava sıcaklığı 4 derece düşecek...

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi ile hava sıcaklığı ileriki günlerde yaklaşık 4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. 6 Mart Pazartesi sabah saatlerinde sis, 8 Mart Çarşamba günü ise yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı periyodun ilk günlerinde 25-28 C0, diğer günlerde 21-24 C0 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli, paartesi günü fırtınamsı esecek

