Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında olacak

Hafta boyunca hava sıcaklığının 36-39 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin 28 Ağustos’a kadarki dönem için hava tahminlerine göre en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında olacak.

Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede rüzgar ise genellikle güney ve batıdan orta kuvvette esecek.

