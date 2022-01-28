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Hava daha da soğuyacak

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Hava daha da soğuyacak

 

 KKTC’de havanın önümüzdeki hafta boyunca oldukça soğuk ve yağmurlu olması; yarın sabah saatlerinde ise don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ocak- 4 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülke periyod süresince  alçak basınç sistemi  ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 13 – 16 derece  dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Doğu yönlerden  orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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