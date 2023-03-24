banner913
banner932
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
9 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
29 0
 
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
15 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
12 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
11 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
24 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
28 0
banner915

Hafta sonu sağanak bekleniyor

banner476

banner825
Hafta sonu sağanak bekleniyor
banner931
Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede hafta sonu ve çarşamba günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, diğer günler hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 19-22, ikinci yarısında ise 15-18 derece  dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.