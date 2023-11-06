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Hafta boyunca yağmur yok

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Hafta boyunca yağmur yok
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 Meteoroloji Dairesinin haftalık tahminlerine göre, bu hafta hava sıcaklığı 27-30 derece dolaylarında seyredecek, çarşamba sabah saatleri yer yer sisli olacak.
Daire’den yayımlanan rapora göre, 13 Kasım'a kadar, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenirken,hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 ºC dolaylarında olacak.
Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
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