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Güzelyurt'ta 54 kilogram yağış kaydedildi

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Güzelyurt'ta 54 kilogram yağış kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi, Güzelyurt'ta  son 24 saatte metrekarede 54 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, “Güzelyurt 54 Kg/M², Akıncılar 30 Kg/M², Vadili 25 Kg/M², Lefkoşa, Taşpınar 23 Kg/M², Bostancı, Alevkaya 20 Kg/M², Zümrütköy 18 Kg/M², diğer yöreler ise 0,1 ile 17 Kg/M²” arası  yağış aldı.
 
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