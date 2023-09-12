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En fazla yağış Salamis’te kaydedildi

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En fazla yağış Salamis’te kaydedildi
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 16 kg ile Salamis’te kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
““Salamis 16 kg/m², İskele 10 kg/m², Çayönü 6 kg/m², Geçitkale, Mağusa 4 kg/m², Yeşilırmak 3 kg/m², Gemikonağı, Lefke 2 kg/m², Ercan, Vadili 1 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
 
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