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En fazla yağış Salamiste

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En fazla yağış Salamiste
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Salamis’te kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Salamis 5  kg/m², Lefke, Yeşilırmak, Doğancı 2 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
 
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