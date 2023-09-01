En fazla yağış Mallıdağ’a düştü

KKTC’de son 24 saatte en fazla yağış 9 kg/m² ile Mallıdağ’a düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mallıdağ’ı 3 kg/m² ile Serdarlı ve Tatlısu takip etti.
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