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En fazla yağış Mallıdağ’a düştü

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En fazla yağış Mallıdağ’a düştü
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KKTC’de son 24 saatte en fazla yağış  9 kg/m² ile Mallıdağ’a düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mallıdağ’ı  3 kg/m² ile Serdarlı ve Tatlısu takip etti.
 
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