En fazla yağış İskele'de kaydedildi

01-02 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şu şekildedir:



İskele: 21 KG/M2

Malıdağ: 18 KG/M2

Yenierenköy: 17 KG/M2

Gemikonağı: 16 KG/M2

Tatlısu: 15 KG/M2

Çayırova: 14 KG/M2

Esentepe: 12 KG/M2

Güzelyurt, Doğancı: 11 KG/M2

Mehmetçik, Gaziveren: 10 KG/M2



Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 9 KG/M2 arasında yağış kaydedilmiştir.





