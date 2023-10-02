En fazla yağış İskele'de kaydedildi

01-02 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şu şekildedir:
İskele: 21 KG/M2
Malıdağ: 18 KG/M2
Yenierenköy: 17 KG/M2
Gemikonağı: 16 KG/M2
Tatlısu: 15 KG/M2
Çayırova: 14 KG/M2
Esentepe: 12 KG/M2
Güzelyurt, Doğancı: 11 KG/M2
Mehmetçik, Gaziveren: 10 KG/M2
Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 9 KG/M2 arasında yağış kaydedilmiştir.
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