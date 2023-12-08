En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Akdeniz’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Akdeniz 5 kg/m², Çamlıbel, Güzelyurt 4 kg/m², Yeşilırmak 3 kg/m², Dipkarpaz, Koruçam 2 kg/m²”.

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

