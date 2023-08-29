En çok yağmur Girne ve Esentepe’ye...

Meteoroloji Dairesi en çok yağışın Esentepe ve Girne civarlarına düştüğünü belirtti.

Meteoroloji Dairesi en çok yağışın Esentepe ve Girne civarlarına düştüğünü belirtti.



Dairenin verilerine göre dün 08.00 ile bugün 08.00 arası, metrekareye Esentepe ve Girne 18,

Alsancak ve Lefkoşa 16, Yakın Doğu Üniversitesi 15, Tatlısu ve Alevkaya 12, Beylerbeyi, Boğaz, ve Mehmetçik 11, Mallıdağ 9, Kırıkkale 8, Devlet Üretme Çiftliği 7, Alayköy ise 6 kilogram yağış düştü.

