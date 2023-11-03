En çok yağış Tatlsu’ya düştü

Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış metrekareye 25 kilogramla Tatlısu bölgesine düştü.

Daire tarafından, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydedilen yağışlara göre, metrekareye;

Tatlısu 25, Ziyamet, 15, Esentepe, 14, Kantara, 7, Sipahi 2; Mehmetcik, Dipkarpaz ve Gemikonağı da 1 kilogram yağış aldı.

