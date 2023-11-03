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En çok yağış Tatlsu’ya düştü

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Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış metrekareye 25 kilogramla Tatlısu bölgesine düştü.

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En çok yağış Tatlsu’ya düştü
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Daire tarafından, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydedilen yağışlara göre, metrekareye;
Tatlısu 25, Ziyamet, 15, Esentepe, 14, Kantara, 7, Sipahi 2; Mehmetcik, Dipkarpaz ve Gemikonağı da 1 kilogram yağış aldı.
 
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