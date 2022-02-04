banner762
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek
7 0
Vatandaş et yiyemez oldu
Vatandaş et yiyemez oldu
32 0
 
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
Bakımeviyle ilgili soruşturma açılacak
7 0
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?
74 0
UKÜ farklı kazandı:37-10
UKÜ farklı kazandı:37-10
16 0
GG rahat kazandı
GG rahat kazandı
9 0
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
148 0
banner797

En çok yağış Taşkent ve Gazimağusa'ya

banner476

Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok yağışı Taşkent ve Gazimağusa’nın aldığını bildirdi.

banner714
En çok yağış Taşkent ve Gazimağusa'ya

Daire’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye Taşkent’e 14, Gazimağusa’ya 13, Mehmetçik’e ve Yeşilırmak’a 12, Gemikonağı’na, Beylerbeyi ve Gaziveren’e 11, Lefkoşa, Çayönü ve Akdoğan’a 10, Çayırova, Girne ve Beyarmudu’na 9, Alsancak, Salamis ve Taşpınar’a 8, diğer bölgelere de 7 kilogram ve altında yağış düştü.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.