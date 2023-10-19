En çok yağış Sipahi’ye düştü

Meteoroloji Dairesi en çok yağışın Sipahi bölgesine düştüğünü kaydetti.





Dairenin dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekare başına

Sipahi’ye 19, Çamlıbel’e 17, Beyarmudu’na 15, Gaziveren'e 14, Kalkanlı'ya 12, Kozanköy ve Selvilitepe'ye 11, Tatlısu ve Alsancak'a 10 kilogram yağış düştü.

