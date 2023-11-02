En çok yağış Kantara'ya düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metrekareye 4 kilogramla Kantra bölgesine düştüğünü belirtti.

Dairenin, dün 08.00 ile bugün 08.00 arası yağış verilerine göre, metrekareye Kantara 4, Gemikonağı 3, Akıncılar 2, Lefkoşa, Doğancı, Zümrütköy ve Ercan 1 kilogram yağış aldı.

