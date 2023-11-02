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En çok yağış Kantara'ya düştü

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En çok yağış Kantara'ya düştü
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metrekareye 4 kilogramla Kantra bölgesine düştüğünü belirtti.
Dairenin, dün 08.00 ile bugün 08.00 arası yağış verilerine göre, metrekareye Kantara 4, Gemikonağı 3, Akıncılar 2, Lefkoşa, Doğancı, Zümrütköy ve Ercan 1 kilogram yağış aldı.
 
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