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En çok yağış Geçitkale’ye

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En çok yağış Geçitkale’ye
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Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Geçitkale’ye düştü.    
Dairenin, 10 Ekim 08.00 ile 11 Ekim 08.00 arası yağış verilerine göre, metrekareye Geçitkale’de 12, Ercan’da 6, Tatlısu, Alevkaya ve Gemikonağı’nda 1 kilogram yağış düştü.
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