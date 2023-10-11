Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Geçitkale’ye düştü.

Dairenin, 10 Ekim 08.00 ile 11 Ekim 08.00 arası yağış verilerine göre, metrekareye Geçitkale’de 12, Ercan’da 6, Tatlısu, Alevkaya ve Gemikonağı’nda 1 kilogram yağış düştü.