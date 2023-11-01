En çok yağış Çayırova ve Lefkoşa'ya düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan dönemde düşen yağış miktarını bölgelere göre açıkladı.
Buna göre Çayırova ve Lefkoşa’ya metrekarede 2 kilogram, Akdoğan, Alevkaya, Ercan, Kaleburnu, Mehmetcik, Tatlısu ve Yakındoğu Üniversitesi’ne metrekarede 1 kilogram yağış düştü.
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