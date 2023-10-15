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En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü

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En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
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Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 - 15 Ekim 08:00 – 08:00 (L)  arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
 “Beylerbeyi     32 kg/m²; Esentepe     22 kg/m²; Yeşilırmak 11 kg/m²; Türkeli 6   kg/m²; Girne 4  kg/m²; Gemikonağı, Boğaz, Lefkoşa, 3  kg/m²; Mallıdağ, Koruçam 2  kg/m²; Gönyeli, Alevkaya, Y.D.Ü 1  kg/m².”
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
 
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