En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 - 15 Ekim 08:00 – 08:00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Beylerbeyi 32 kg/m²; Esentepe 22 kg/m²; Yeşilırmak 11 kg/m²; Türkeli 6 kg/m²; Girne 4 kg/m²; Gemikonağı, Boğaz, Lefkoşa, 3 kg/m²; Mallıdağ, Koruçam 2 kg/m²; Gönyeli, Alevkaya, Y.D.Ü 1 kg/m².”
Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
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