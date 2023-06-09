Dört gün boyunca yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren dört gün boyunca yer yer sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 – 16 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, dört gün boyunca bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba günden itibaren cuma güne kadar az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günleri iç kesimlerde 31 – 34, diğer günlerde ve sahillerde periyod boyunca 27 - 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek

