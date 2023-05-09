Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü

Çayönü’ne dün 4 kg/ m² yağış düştü.



Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, 8-9 Mayıs tarihlerinde 08:00 – 08:00 arasındaki 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:



“Çayönü: 4 kg/m²; Geçitkale: 1 kg/m²”



Diğer yörelerde ise 0,1 ile 0.5 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

