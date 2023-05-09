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Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü

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Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
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Çayönü’ne dün 4 kg/ m² yağış düştü.
 
Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, 8-9 Mayıs tarihlerinde 08:00 – 08:00 arasındaki 24 saatte gerçekleşen  yağışların yörelere  göre  dağılımı şöyle:
 
“Çayönü:  4 kg/m²; Geçitkale: 1 kg/m²”
  
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 0.5 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
 
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