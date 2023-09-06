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Buran "Sosyal medyada dolaşan kasırga iddiaları asılsız"

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Buran "Sosyal medyada dolaşan kasırga iddiaları asılsız"
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Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 10 Eylül Pazar gününden itibaren ülkede yağış beklendiğini ancak kasırga veya hortum gibi bir risk bulunmadığını açıkladı.
Buran, sosyal medyada yer alan “12 Eylül tarihinde Kıbrıs için hortum ve kasırga iddialarını” yanıtlayarak, şu anki meteorolojik şartların öyle bir riske işaret etmediğini söyledi.
Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorusunu yanıtlayan Buran, bölgede 10 Eylül Pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını ancak sel, kasırga veya hortum tehdidi bulunmadığını kaydetti.
 
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