Baharda dolu sürprizi

Son bir haftadır özellikle Mesarya’nın doğusunda görülen Mayıs yağmurları dün öğleden sonra yer yer kuvvetli yağmurla birlikte dolu yağışına dönüştü

Baharın yaşandığı KKTC’de mayıs ayı ortasında sürpriz yağışlar devam ediyor.Son bir haftadır özellikle Mesarya bölgesinin doğusunda görülen Mayıs yağmurları dün öğleden sonra yer yer kuvvetli yağmur olarak görülürken bazı yerlerde ise doluyla birlikte etkili oldu. Dün saat 14.30 civarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü yağmur ve dolu Korkuteli, Mutluyaka ve Mormenekşe köylerinde etkili oldu.Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte Yenierenköy ve Sipahi’de metrekareye 3 kilogram yağış düştü.Gazimağusa, Zafer Burnu, Bostancı, Taşpınar Alevkaya , Kozanköy, Doğancı ve Zümrütköy’de 2 kilogram yağış ölçüldü.Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kilogram arası yağış kaydedildi.