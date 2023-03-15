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Ayın 26’sına kadar yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Bu ayın 26’sına kadar yağmur bekliyoruz. Nisan için de yağış öngörümüz var” dedi

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Ayın 26’sına kadar yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Tarımsal kuraklık açıklamak için henüz erken. Her şey bitmiş değil. Bu ayın 26’sına kadar yağmur bekliyoruz. Nisan için de yağış öngörümüz var” dedi.
Kasım, aralık ve şubat aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını, ekim ve ocak aylarındaki yağışların da mevsim normallerinin üzerine çıktığını söyleyen Buran, şöyle devam etti:
“Kasım, beklentimiz doğrultusunda kurak geçti. Aralık ayının yağışlı geçmesini bekliyorduk ama yüksek basınç sisteminin bölgeyi bloke etmesiyle yağışlı hava bölgeye ulaşamadı, Akdeniz Havzası doğru dürüst yağmur alamadı. Ocak’ta yağışlar mevsim normallerinin yüzde 44 üzerine çıktı, toprak suya doydu. Yağışlar şubatın ilk haftasına kadar devam etti ama geri kalan günlerde doğru dürüst yağış alınamadı, bu da ürünün gelişmesini kısmen engelledi veya durdurdu. …”
 
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