7 Günlük hava tahmin raporu

Genel durum:
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı: genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 °c dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgâr: genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
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