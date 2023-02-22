7 Günlük hava tahmin raporu

Genel durum:Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.En yüksek hava sıcaklığı: genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 °c dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgâr: genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.