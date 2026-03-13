Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi; restoran, kafe, pastane, imalathane ve marketlerde Şubat ayından düne kadar olan dönemde 518 iş yerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerde 26 işletmeye ihbar yazısı verildiği ve hijyen kuralları konusunda uyarılar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, bunun yanında, 13 farklı bölgeden su numunesi alınarak analiz edilmek üzere Devlet Laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

İş yerlerine yönelik hijyen, gıda güvenliği ve çalışma koşullarını kapsayan denetimlerin gündüz ve gece saatlerinde aralıksız devam ettiği, özellikle ramazan ayı nedeniyle gece saatlerinde faaliyetlerin yoğunlaşarak fırınlarda denetim yapıldığı ifade edilen açıklamada, LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimlerinin bayram süresince de devam edeceği kaydedildi.