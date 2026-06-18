Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)”nı ele alarak oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite gündeminde bulunan “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)”nı sırasıyla görüştü.

Komite ilk önce “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Daha sonra, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alan komite, tasarıya ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Merkezi Cezaevi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, BAY-SEN, KTAMS ve KAMU-SEN’den yetkililer ve temsilciler katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekilleri Sami Özuslu ve Armağan Candan ile Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.