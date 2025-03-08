Merit International Otelleri tarafından her yıl düzenlenen ve üniversite öğrencileri ile sektörün profesyonellerini buluşturan Kariyer Günleri etkinliğinin dördüncüsü 7 Mart Cuma günü Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleşti. Etkinliğe Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Aydın Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden bine yakın öğrenci katıldı.

Geleceğin turizmcileri, Merit Otellerinin tecrübeli departman yöneticileri ile görüşerek staj ve iş başvurusu yapma imkânı buldu. Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Danışman Ozan S. İnamlık’ın “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimini Anlayarak Kariyer Planlama” konulu semineri ile devam etti. Öğrenciler, ilgi duydukları departmanlarla görüşerek detaylı bilgi edinme ve kariyer hedeflerine yönelik tavsiyeler alma fırsatı buldu. Oldukça başarılı geçen etkinlik sonunda, tüm katılımcılara sertifika takdim edildi.

Ayperi Beyazıt: “Öğrencilerimize, kariyer hedeflerine ulaşmaları konusunda yol gösterici olmak istiyoruz”

Merit International Otelleri 4. Kariyer Günleri’nde, öğrencileri ağırlamaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getiren Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt, “Kuzey Kıbrıs’ta toplam sekiz otelimiz ile adanın en büyük turizm yatırımcısı ve sektörün en büyük istihdam sağlayan işletmesiyiz. Bu başarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir olabilmesi için en büyük etkenlerden birinin de insan gücü olduğunun bilincindeyiz. Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak, insan kaynakları yönetiminin öneminin farkındalığı ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz” dedi. Çalışanlarının kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için her türlü imkânı sağlamaya gayret ettiklerini ifade eden Beyazıt, “Eğitim programlarından, kariyer geliştirme olanaklarına, iş güvenliğinden barınma, ulaşım, yeme-içme gibi temel ihtiyaçların sağlanmasına, psikolojik danışmanlık hizmetinden, Merit Personelleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEP-DER) çatısı altındaki desteklerimize kadar birçok alanda çalışanlarımızın yanında olarak hep beraber gelişiyor ve büyüyoruz” dedi.

Bu yıl 50. yaşını kutlayan Net Holding bünyesinde yer alan Merit International Otellerinin Hırvatistan, Karadağ ve Bulgaristan’da da yatırımları bulunduğunu belirten Beyazıt, “Gerek Türkiye gerekse Kuzey Kıbrıs’ta önde gelen üniversitelerin kariyer günlerine katılarak öğrencilerle buluşmaya özen gösteriyoruz. Ancak öğrencilerin işletmeleri yerinde görmelerinin de önemli olduğuna inanıyoruz. Ekibim ve otellerimizdeki yöneticilerimizle birlikte sizlere Merit hakkında bilgi verip kariyer olanaklarımızı sizlerle paylaşacağız. Kariyer hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak için yol gösterici olmak istiyoruz. Bu doğrultuda sizlere destek olmaktan mutluluk duyuyor ve ilerleyen süreçte sizleri Merit Ailesi’nin bir ferdi olarak aramızda görmek istiyoruz” dedi.