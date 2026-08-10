Ötüken Spor Kulübü’ne uzun yıllar futbolcu ve yönetici olarak hizmet veren merhum Ferit Açıkyıldız anısına düzenlediği Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın 11’incisi gerçekleştirildi. İskele Belediyesi’nin katkıları ve Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre’nin destekleriyle düzenlenen turnuva, minikler ve büyükler olmak üzere iki kategoride yapıldı.

SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Ötüken Spor Kulübü’nün önemli değerlerinden merhum Ferit Açıkyıldız’ın anısını yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Ferit Açıkyıldız Halı Saha Anı Futbol Turnuvası, bu yıl 11’inci kez gerçekleştirildi. Turnuvada sporcular, dereceye girebilmek ve merhum Ferit Açıkyıldız’ın anısını yaşatmak için kıyasıya mücadele etti.

SADIKOĞLU, DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPALARINI TAKDİM ETTİ

Turnuva sonunda her iki kategoride dereceye giren takımlara kupaları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından takdim edildi. Organizasyona katılan tüm sporculara da madalyaları verildi.Sporun, dostluğun ve dayanışmanın ön plana çıktığı turnuvada, merhum Ferit Açıkyıldız’ın Ötüken Spor Kulübü’ne ve bölge sporuna yaptığı katkılar bir kez daha anıldı.

SADIKOĞLU’NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Turnuvanın gerçekleştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi.

Turnuvada dereceye girenler ise şöyle oldu;

Minikler

1.1461 İskele Trabzon SK

2.Yeniboğazçi Spor Kulübü

3.MTG

4.Vadili Spor

Büyükler

1.Ole Spor

2.Kuzucuk FC

3.Mennoya FC

4.AKSA 2