Mağusa Türk Gücü Kulübü ile geçtiğimiz gün yollarını ayıran Mehmet Gürlü Aslanköy ile prensipte anlaştı.

MTG'de forma giydiği 12 sezonda 7 lig şampiyonluğu ile rekor kıran 29 yaşındaki futbolcu için kulüp başkanları Koral Bozkurt ile Gürkan Onalt'ın yarın biraraya gelerek son noktayı koymaları bekleniyor. Anlaşma sağlanması halinde Mehmet Gürlü'nün Aslanköy'ün dün başlayan Kayseri Erciyes kampına katılacağı belirtildi.