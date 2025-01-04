İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otel barında yaşanan ilginç olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TikTok'ta 'lynsey_36' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Lynsey isimli kadın, eşiyle gittiği mekânda sipariş ettiği bir kokteylin gerçek fiyatını öğrenince şoke oldu. Daha da şaşırtıcı olan ise kocasının bu duruma tepkisi!

Lynsey, menüden "18 90" adlı bir kokteyl sipariş ettiğini ve tasarımın kafa karıştırıcı olması nedeniyle fiyatını 18,90 sterlin (yaklaşık 837 TL) zannettiğini söyledi. Ancak gerçek fiyatın tam 1.890 sterlin (yaklaşık 87 bin TL) olduğunu öğrenmesi uzun sürmedi.

EŞİ TERK EDİP GİTTİ

Hesap geldiğinde yaşanan şaşkınlık, bir aile krizi haline dönüştü. Lynsey, "Kocama hesabı gösterdiğimde bana inanılmaz sinirlendi. Bir şey söylemeden bardan ayrıldı ve beni orada yalnız bıraktı," dedi. Üstelik bu astronomik hesabı tek başına ödemek zorunda kalan Lynsey, barmenle konuşarak durumu açıklamaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Lynsey’nin paylaştığı bu hikâye, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir kullanıcı, "Menü tasarımı çok yanıltıcı. Böyle bir durumda kesinlikle itiraz edebilirdiniz," yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı, "Bu olayın asıl üzücü yanı, sizi böyle bir durumda yalnız bırakan eşinizin tavrı. Çok üzgünüm," dedi.